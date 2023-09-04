Происшествия 04 сентября 2023, 19:52 Двухлетний ребенок выпал из окна первого этажа на юго-западе Москвы Прокуратура Москвы: ребенок выпал из окна первого этажа на Профсоюзной улице Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

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В Юго-Западном округе столицы двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже дома. Ребенок выжил, но получил травмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что на улице Профсоюзной ребенок оперся на москитную сетку окна, а та не выдержала его веса. В итоге мальчик выпал. Пострадавшего увезли в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

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Прибывшие на место правоохранители установят все обстоятельства произошедшего. Также после падения ребенка организовали процессуальную проверку под контролем прокуратуры.

В пресс-службе ведомства напомнили родителям о необходимости следить за детьми.

«Даже на первом этаже открытые окна могут быть опасны для детей. Не оставляйте без присмотра ребенка в помещении, где открыто окно. Москитная сетка не спасает от падения», — подчеркнули представители прокуратуры.

Ранее из окна квартиры пятого этажа жилого дома на Шипиловской улице в Москве выпал ребенок. Двухлетнюю девочку доставили в медучреждение.