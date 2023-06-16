16 июня 2023, 15:12
Двухлетний ребенок выпал из окна дома на востоке Москвы
Прокуратура: на востоке Москвы из окна квартиры на втором этаже выпал двухлетний мальчик
Двухлетний мальчик пострадал при падении из окна на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В квартире дома на Большой Черкизовской улице в Москве ребенок ненадолго остался без присмотра родителей. Он забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна второго этажа.
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По информации источника «360» мальчика госпитализировали в детскую клиническую больницу святого Владимира.
Сотрудники правоохранительных органов под контролем прокуратуры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
В надзорном ведомстве напомнили родителям, что москитная сетка не защитит ребенка от падения, а также порекомендовали оградить детей от открытых окон.
Ранее малолетний ребенок выпал из окна балкона квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома на Кустанайской улице в Москве.
Дети
Москва 2023
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