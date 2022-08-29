Двухлетний ребенок в Волгограде погиб после падения из окна

Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Советском районе Волгограда. В результате падения он погиб. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на экстренные службы.

Ситуация произошла в поселке Горьковском. Ребенок упал с пятого этажа, облокотившись на москитную сетку. Пострадавшего доставили в больницу № 7. Медики диагностировали у него сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Мальчик умер спустя час после госпитализации.