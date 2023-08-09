Происшествия 09 августа 2023, 23:21 Двухлетний ребенок в Твери стучался в двери к соседям, потеряв родителей Оставшаяся без присмотра 2-летняя девочка из Твери гуляла по подъезду и стучалась в двери Freepik

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Родители бросили двухлетнюю девочку без присмотра в одном из домов по улице Склизкова в Твери. Местная жительница рассказала сайту «Аргументы и Факты», что ребенок в одном подгузнике гулял по подъезду и стучался в двери соседей.

Она также рассказала, что ребенок был спокоен. На вопрос о том, хочет ли девочка есть, та отрицательно мотала головой. Несмотря на это, соседи все же вызвали полицию.

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По данным издания, эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД России по Тверской области. Отмечается, что прибывшие правоохранители отправили в ребенка в больницу. После этого разыскали родителей девочки и выписали им штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Похожий случай произошел в мае в Кемеровской области. Двух- и четырехлетняя девочки ушли из дома и заблудились в лесу. Все закончилось благополучно: детей нашли живыми. Выяснилось, что их родители вели асоциальный образ жизни. Скоро их будут судить по уголовной статье о жестоком обращении с несовершеннолетними. Дело уже передали в суд.