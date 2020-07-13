Двухлетний ребенок утонул в садовом бассейне под Волгоградом

На садовом участке был установлен бассейн с уровнем воды 32 сантиметра. В какой-то момент мать ребенка поняла, что у бассейна тихо. Вскоре она увидела, что девочка находится в воде и не подает признаков жизни. Родители доставили ребенка в больницу, но медики не смогли спасти девочку.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.