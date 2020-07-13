13 июля 2020, 19:19
Двухлетний ребенок утонул в садовом бассейне под Волгоградом
В Новониколаевском районе Волгоградской области двухлетняя девочка утонула в бассейне на садовом участке. Ее мама в это время занималась делами, приглядывая за дочерью, сообщает Novostivolgograda.ru.
На садовом участке был установлен бассейн с уровнем воды 32 сантиметра. В какой-то момент мать ребенка поняла, что у бассейна тихо. Вскоре она увидела, что девочка находится в воде и не подает признаков жизни. Родители доставили ребенка в больницу, но медики не смогли спасти девочку.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.