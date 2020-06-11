Двухлетний ребенок утонул в яме под Челябинском

Дежурная смена выехала на вызов в частный сектор, где ребенок 2017 года рождения упал в выгребную яму. По данным сотрудникам отряда, родители были рядом, но помочь малышу не смогли, он утонул. Тело ребенка достали и передали полиции.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.