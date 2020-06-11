11 июня 2020, 18:38
Двухлетний ребенок утонул в яме под Челябинском
Двухлетний малыш утонул в выгребной яме в городе Кыштыме Челябинской области. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Поисково-спасательную службу региона.
Дежурная смена выехала на вызов в частный сектор, где ребенок 2017 года рождения упал в выгребную яму. По данным сотрудникам отряда, родители были рядом, но помочь малышу не смогли, он утонул. Тело ребенка достали и передали полиции.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.