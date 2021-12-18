Двухлетний ребенок умер после лечения зубов в Чите

В Чите двухлетний ребенок скончался после посещения стоматолога в одной из частных медицинских клиник. По факту случившегося начата доследственная проверка, сообщили на сайте СК по Забайкальскому краю.

По сообщениям местных СМИ, малолетний мальчик в Чите впал в кому во время лечения зубов в частном учреждении «Клиника медикс». Оттуда его доставили в краевую инфекционную больницу, но врачи уже не смогли его спасти. Предположительно, он скончался практически сразу.

Ребенок погиб еще месяц назад, но о его смерти стало известно только сейчас. В самой клинике не торопятся комментировать произошедшее. По данным сайта Vesiskitim.ru, в клинике выступят с заявлением только 20 декабря. По одной из версий, смерть могла наступить из-за наркоза, попавшего в легкие.

Следователи выясняют все обстоятельства смерти ребенка. Будут назначены необходимые судебные экспертизы. Будут опрошены как персонал клиники, так и родители погибшего ребенка. По результатам будет принято решение о дальнейших действиях в соответствии с законом.

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