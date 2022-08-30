Двухлетний ребенок провалился в канализационный люк в Челябинске

В Челябинской области начали проверку по факту падения двухлетнего ребенка в канализационный колодец. Мать мальчика Наталья рассказала «360» подробности происшествия.

«Мы гуляли во дворе, и ребенок упал в колодец», — пояснила женщина.

На помощь сыну моментально бросился находившийся радом отец. Он прыгнул в канализационный люк и успел вытащить мальчика в считаные минуты.

По словам Натальи, малыш отделался царапинами, но сильно испугался. Мать ребенка обратила внимание, что двор огорожен. Кто снял крышку с колодца, пока не ясно.

Инцидент произошел около одного из жилых домов Тракторозаводского района. Материалы по данному факту были переданы из полиции в региональный СК для проведения доследственной проверки.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, балансовая принадлежность колодца и должностные лица, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК России по Челябинской области.