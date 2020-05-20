20 мая 2020, 11:44
Двухлетний ребенок потерялся на остановке в Уфе
В Уфе прохожие заметили на остановке ребенка, который находился там совсем один. На вид ему около двух лет. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Очевидцы рассказали, что ребенок выглядел ухоженно, одет по погоде, но рядом с ним никого не было. Неравнодушные граждане начали искать мать малыша и написали об этом в соцсетях. Ребенок провел около двух часов на остановке один.
В итоге маму малыша смогли отыскать. Уфимцы надеются, что вопросами по этой семье чиновники займутся с требуемой строгостью.