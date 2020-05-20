Двухлетний ребенок потерялся на остановке в Уфе

Очевидцы рассказали, что ребенок выглядел ухоженно, одет по погоде, но рядом с ним никого не было. Неравнодушные граждане начали искать мать малыша и написали об этом в соцсетях. Ребенок провел около двух часов на остановке один.

В итоге маму малыша смогли отыскать. Уфимцы надеются, что вопросами по этой семье чиновники займутся с требуемой строгостью.