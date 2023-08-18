Происшествия 18 августа 2023, 15:13 Двухлетний ребенок попал под колеса авто в Тюмени

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Авария, в которой пострадал двухлетний ребенок, произошла накануне на улице Валентины Трофимовой в Тюмени. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель автомобиля KIA сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Предварительно, малыш выехал из-за припаркованного транспорта.

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Пострадавшего с травмами отвезли в больницу. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.