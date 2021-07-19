Двухлетний ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области жертвой ДТП стал двухлетний ребенок. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла в деревне Кривая Шелокша на улице Новая. 31-летний водитель квадроцикла Nissamaran TUNDRA 700 съехал с проезжей части и перевернулся. В результате погиб ребенок, который находился на пассажирском сидении. Выяснилось, что у водителя не было прав на управление квадроциклом. Кроме того, он и пассажир ехали без специальных шлемов.