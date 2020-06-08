08 июня 2020, 19:04
Двухлетний ребенок погиб в ДТП с участием фуры
При столкновении Renault Logan с фурой на автотрассе Волгоград — Каменск-Шахтинский погиб двухлетний ребёнок. Об этом сообщил сайт Novostivolgograda.ru.
48-летний водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию при обгоне. Из-за этого автомобиль врезался в большегруз.
Двухлетний ребенок, находившийся в легковушке, получил серьезные травмы. На место оперативно прибыла скорая помощь. Однако спасти мальчика не смогли — он скончался по дороге в больницу.