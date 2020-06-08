Двухлетний ребенок погиб в ДТП с участием фуры

48-летний водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию при обгоне. Из-за этого автомобиль врезался в большегруз.

Двухлетний ребенок, находившийся в легковушке, получил серьезные травмы. На место оперативно прибыла скорая помощь. Однако спасти мальчика не смогли — он скончался по дороге в больницу.