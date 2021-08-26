Двухлетний ребенок погиб от косилки трактора в Новосибирской области

Двухлетний мальчик попал под косилку трактора в Новосибирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой СУ СК по региону.

Это произошло, когда водитель косил траву. Ребенок скончался прямо на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело из-за несоблюдения техники безопасности во время работы, в результате чего погиб мальчик. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.