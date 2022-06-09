09 июня 2022, 17:01
Двухлетний ребенок отравился обезболивающими в Петербурге — СМИ
Маленькая девочка отравилась таблетками. Ситуация произошла в квартире на Советской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Родители не уследили за девочкой, и ребенок съел ибупрофен. Девочку доставили в медицинское учреждение.
Сейчас ее состояние оценивают как удовлетворительное. Она находится в терапевтическом отделении. В полицию о случившемся сообщили врачи.