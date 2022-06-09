Маленькая девочка отравилась таблетками. Ситуация произошла в квартире на Советской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Родители не уследили за девочкой, и ребенок съел ибупрофен. Девочку доставили в медицинское учреждение.

Сейчас ее состояние оценивают как удовлетворительное. Она находится в терапевтическом отделении. В полицию о случившемся сообщили врачи.