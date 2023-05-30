Эксклюзив 30 мая 2023, 00:24 Двухлетний ребенок отравился ландышами в Подмосковье «360»: двухлетний ребенок из Ивантеевки отправился, съев ландыши Unsplash

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Двухлетний ребенок из Ивантеевки в Московской области попал с отправлением в больницу после того, как съел цветки ландыша. Об этом сообщил источник «360».

О происшествии в полицию сообщили медработники, которые осматривали пострадавшего.

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По предварительным данным, пока родители вместе с ребенком ехали с дачи, он решил попробовать собранный букет на вкус. Съев восемь цветков, ему стало плохо. Мать стала провоцировать рвоту и вызвала скорую помощь.

В больнице юного пострадавшего осмотрели и отпустили домой. После этого с родителями побеседовали полицейские.

Активно цвести ландыши начали в Подмосковье на прошлой неделе. В связи с этими лесное хозяйство региона напомнило о том, что срывать эти цветы не стоит. Во-первых, ландыши находятся под угрозой исчезновения, во-вторых, все их части ядовиты. Особенно много яда содержится в ягодах.

Ранее стало известно, что в Саратове подросток отравился электронной сигаретой. Сейчас медики борются за его жизнь.