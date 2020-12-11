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    11 декабря 2020, 10:16

    Двухлетний ребенок один заперся в машине в Новороссийске

    Алена Макаренко

    Спасатели вытащили из машины двухлетнего ребенка, который запер себя в салоне. Об этом сообщил сайт «Юга.ру», приводя слова начальника службы Алексея Одерова.
    Двухлетний ребенок один заперся в машине в Новороссийске

    В МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска обратилась девушка. Она рассказала, что вышла из авто на улице Суворовская, чтобы достать вещи из багажника. В это же время ее двухлетний сын вытащил ключи из замка зажигания и включил сигнализацию. Таким образом, двери машины закрылись изнутри.

    На место приехали спасатели и специалист частной компании, занимающейся вскрытием замков. Последний не смог выполнить свою работу, поэтому спасатели разбили заднее боковое стекло с помощью слесарных инструментов. Благодаря этому они открыли дверь автомобиля изнутри.

    «Ребенок отделался легким испугом… В нашей жизни бывает все, что угодно, но все-таки по возможности не оставляйте детей одних без присмотра!» — предупредил Одеров.

    Происшествие случилось вечером 9 декабря.