Двухлетний ребенок один заперся в машине в Новороссийске

В МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска обратилась девушка. Она рассказала, что вышла из авто на улице Суворовская, чтобы достать вещи из багажника. В это же время ее двухлетний сын вытащил ключи из замка зажигания и включил сигнализацию. Таким образом, двери машины закрылись изнутри.

На место приехали спасатели и специалист частной компании, занимающейся вскрытием замков. Последний не смог выполнить свою работу, поэтому спасатели разбили заднее боковое стекло с помощью слесарных инструментов. Благодаря этому они открыли дверь автомобиля изнутри.

«Ребенок отделался легким испугом… В нашей жизни бывает все, что угодно, но все-таки по возможности не оставляйте детей одних без присмотра!» — предупредил Одеров.

Происшествие случилось вечером 9 декабря.