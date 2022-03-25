Двухлетний ребенок и его родители пострадали в аварии в Екатеринбурге

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло вечером 24 марта в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. В результате случившегося травмы получили ребенок двух лет и его родители 31-го года и 29-ти лет, написал «ФедералПресс».

По информации отделения пропаганды городского ГИБДД, водитель автомобиля Mazda СХ-5 двигался по улице Академика Шварца со стороны улицы 8 Марта и при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Toyota Camry.

Мальчика госпитализировали в ДГБ № 9, а его родителей в ЦГКБ № 36.

На 51-летнего водителя Mazda был составлен административный протокол, а на пострадавшего водителя Toyota — постановление об административном правонарушении, поскольку ребенок перевозился без детского удерживающего устройства.