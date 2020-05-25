Двухлетний малыш выпил жироудалитель и попал в больницу в Подмосковье

Двухлетний мальчик из деревни Борисово под Клином выпил средство «Антижир» и обжег себе рот и глотку. Родители его в это время находились на приусадебном участке. Ребенка положили в больницу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 24 мая, в районе 16:00. В клинскую больницу привезли мальчика, которому в апреле исполнилось два года, с химическими ожогами рта и глотки. Позже выяснилось, что он глотнул жироудалитель, когда находился дома под присмотром 11-летней сестры. В тот момент его мама и папа были на участке возле дома, а девочка отвлеклась.

Ребенок подошел к кухонному столу, на котором стояла пластиковая бутылка со средством «Антижир». Он сделал из нее глоток. Полицейские изъяли с места происшествия эту самую бутылку.

Обычно в состав средств, которыми удаляют жир, входит 5% поверхностно-активных веществ. Среди них часто встречается едкий натр. Эту жидкость относят к щелочным.