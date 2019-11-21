Двухлетний малыш получил травму в игровой комнате в Волгограде

Мальчик играл в детской комнате в присутствии отца. В какой-то момент малыш столкнулся с другим ребенком на пластиковой горке. На следующий день малышу стало плохо. Еще через день родители обратили внимание на шишку, образовавшуюся на голове ребенка. После обращения к медикам ребенка госпитализировали. У него обнаружили перелом костей черепа и закрытую черепно-мозговую травму.

По данным издания, сейчас следствие выясняет обстоятельства происшествия. Также проверяется законность работы игровой комнаты в торговом центре.