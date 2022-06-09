Двухлетний мальчик выпал из окна пятиэтажного дома в Саратове

В Саратове двухлетний мальчик выпал из окна пятиэтажного дома. Он был в гостях у бабушки. Инцидент произошел на улице Шехурдина в Ленинском районе города, написало ИА Nation News.

По информации СУ СКР по региону, женщина с двумя детьми в возрасте двух и шести лет пришла навестить свою мать. В тот момент, когда дети остались без присмотра, младший мальчик залез на карниз и выпал вниз через окно.

Сейчас медики борются за жизнь пострадавшего. По факту случившегося назначена проверка.