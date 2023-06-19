Происшествия 19 июня 2023, 22:08 Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки на севере Москвы Прокуратура: ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже в Москве пресс-служба прокуратуры Москвы

Читать 360tv в

Ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже жилого дома на улице 1-я Напрудная в Москве. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По предварительным данным, двухлетний мальчик остался без присмотра взрослых. В какой-то момент он оперся на москитную сетку на окне и вместе с ней рухнул из окна. Медики госпитализировали пострадавшего.

Реклама

«Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки», — указано в сообщении ведомства.

Сотрудники прокуратуры также напомнили, что не нужно оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

Ранее двухлетний мальчик получил травмы при падении из окна на востоке Москвы. Это произошло в одной из квартир дома на Большой Черкизовской улице.