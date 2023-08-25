Происшествия 25 августа 2023, 14:53 Двухлетний мальчик в Санкт-Петербурге пережил клиническую смерть после удара током Двухлетний ребенок пережил клиническую смерть от удара током в Санкт-Петербурге Ilya Galakhov/GlobalLookPress

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга госпитализировали двухлетнего мальчика. Он получил сильный удар током и пережил клиническую смерть, сообщил сайт 78.ru.

Скорую помощь вызвали на улицу Маршала Тухачевского в районе шоссе Революции. В одной из квартир двухлетний ребенок разобрал переходник, подключенный к сети. После удара током он посинел и пережил клиническую смерть. Мальчика поместили в реанимацию.

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Источник РЕН ТВ сообщил, что это произошло вечером 24 августа. Врачам удалось спасти ребенка, теперь он проходит лечение — удар током вызвал серьезные осложнения.

Двое мужчин в Санкт-Петербурге погибли от удара током. Они гуляли по лесу на Нарвской улице в Красном Селе и свернули в траву, где лежал кабель под высоким напряжением. Оба наступили на него и скончались. Очевидцы заявили, что один из них почти полностью сгорел.