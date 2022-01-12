Двухлетний мальчик погиб в Нижегородской области

В Выксе (Нижегородская область) двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этажа жилого дома, и погиб. Об этом написал сайт newsnn.ru.

Все произошло в квартире одного из домов в микрорайоне Центральный. Ребенок находился дома под присмотром бабушки. Спустя какое-то время, не обнаружив мальчика в квартире, она сообщила об этом по телефону его родителям. Приехав, они нашли тело ребенка около дома. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.