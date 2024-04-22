22 апреля 2024, 12:23
Двухлетний мальчик погиб в ДТП в Челябинской области
Авария, в которой погиб двухлетний ребенок, произошла накануне возле села Нововоронинского в Челябинской области. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Сообщается, что 18-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и наехал на земляной вал. Ребенок погиб на месте происшествия, водителя и двоих пассажиров доставили в больницу с травмами.
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Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
Челябинская область
ДТП
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