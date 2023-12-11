11 декабря 2023, 03:41
Двухлетний мальчик отравился ртутью из градусника в Волгоградской области
KP.RU: двухлетний ребенок разгрыз градусник и отравился ртутью
Двухлетний ребенок отравился ртутью из градусника в Волгоградской области и попал в больницу. Об этом написала газета «Комсомольская правда».
По информации издания, ребенок разгрыз градусник и проглотил шарики ртути. Родители заметили это и вызвали скорую помощь.
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В пресс-службе комитета здравоохранения по Волгоградской области сообщили, что жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи порекомендовали родителям обратиться к хирургу по месту жительства.
Для здоровья человека опасна не сама ртуть, а ее испарения, которые образуются при нагревании. В организме металл почти не всасывается, а выходит естественным путем через кишечный тракт. Так что при проглатывании ртути врачи обычно назначают промывание желудка и кишечника.
Ранее врач Алексей Водовозов посоветовал собирать ртуть из разбившегося градусника при помощи скотча.
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