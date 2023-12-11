Происшествия 11 декабря 2023, 03:41 Двухлетний мальчик отравился ртутью из градусника в Волгоградской области KP.RU: двухлетний ребенок разгрыз градусник и отравился ртутью Freepik

Читать 360tv в

Двухлетний ребенок отравился ртутью из градусника в Волгоградской области и попал в больницу. Об этом написала газета «Комсомольская правда».

По информации издания, ребенок разгрыз градусник и проглотил шарики ртути. Родители заметили это и вызвали скорую помощь.

Реклама

В пресс-службе комитета здравоохранения по Волгоградской области сообщили, что жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи порекомендовали родителям обратиться к хирургу по месту жительства.

Для здоровья человека опасна не сама ртуть, а ее испарения, которые образуются при нагревании. В организме металл почти не всасывается, а выходит естественным путем через кишечный тракт. Так что при проглатывании ртути врачи обычно назначают промывание желудка и кишечника.

Ранее врач Алексей Водовозов посоветовал собирать ртуть из разбившегося градусника при помощи скотча.