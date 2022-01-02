Двухлетний мальчик только чудом не лишился пальца, когда посещал вместе со взрослыми торговый центр «Павелецкая плаза» в Москве. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, все случилось вечером в субботу, 1 января.

По предварительным сведениям, ребенок, который пришел в ТЦ в сопровождении взрослых, внезапно решил побежать в сторону эскалатора, который двигался ему навстречу. В какой-то момент малыш поскользнулся и упал. Палец его руки оказался прямо в движущемся полотне.

В итоге ребенка пришлось госпитализировать, по сведениям телеканала, его уже прооперировали. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Ранее следователи, которые работают по делу выпавшего из окна ребенка детского сада, пришли к выводу, что мальчика кто-то мог толкнуть в спину. Известно, что в какой-то момент он потерял равновесие и полетел вниз. У мальчика сломаны позвонки, также есть повреждения легких.