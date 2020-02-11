11 февраля 2020, 16:07
Двухлетнего ребенка с обморожением нашли на улице в Башкирии
Двухлетний ребенок самостоятельно вышел ночью на улицу без верхней одежды в Башкортостане. Сейчас он в больнице с обморожением. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой пресс-службу СУ СКР.
Сейчас мальчик в тяжелом состоянии. В ту ночь температура воздуха на улице упала до минус 25 градусов по Цельсию.
По словам матери, вечером она уложила ребенка спать. Когда пошла проведать его посреди ночи — малыша в постели не оказалось. Он побежала на улицу искать его и обнаружила на улице. У мальчика сильное переохлаждение.