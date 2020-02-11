Двухлетнего ребенка с обморожением нашли на улице в Башкирии

Сейчас мальчик в тяжелом состоянии. В ту ночь температура воздуха на улице упала до минус 25 градусов по Цельсию.

По словам матери, вечером она уложила ребенка спать. Когда пошла проведать его посреди ночи — малыша в постели не оказалось. Он побежала на улицу искать его и обнаружила на улице. У мальчика сильное переохлаждение.