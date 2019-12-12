Двухлетнего ребенка раздавило телевизором в Бурятии

Трагедия случилась в селе Курумкан. По предварительной информации мать малыша, приехавшая к дяде из Улан-Удэ, танцевала с сыном в комнате. Развеселившийся ребенок случайно задел стол, на котором стоял старый тяжелый телевизор. Тот упал малышу на голову, написало ИА «Русская планета».

«На крики матери прибежала соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Мальчика отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, вскоре он скончался от полученных повреждений», — рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Из квартиры изъяли стол и телевизор. Эксперты проводят судебно-медицинские и судебно-криминалистические экспертизы.