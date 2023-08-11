Происшествия 11 августа 2023, 05:31 Двухлетнего ребенка нашли мертвым в реке на Алтае СК: тело двухлетнего ребенка нашли в реке на Алтае t.me/sledcom04/1764

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Тело двухлетнего мальчика нашли в реке Мульта в Республике Алтай. Об этом сообщил СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

«Организовано проведение процессуальной проверки по сообщению о безвестном исчезновении в Усть-Коксинском районе малолетнего ребенка, тело которого обнаружено в реке Мульта», — заявили в ведомстве.

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Вечером 10 августа мальчик исчез в Усть-Косинском районе. Его 22-летняя мать оставила ребенка на берегу и ушла купаться. Во время плавания женщина увидела, как сына уносит течение. После случившегося мальчика начали искать. В результате тело ребенка обнаружили в 700 метрах от места происшествия.

Ранее в Кузбассе нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка. Труп находился в водоеме рядом с домом погибшего. По предварительным данным, несовершеннолетний ушел из приусадебного участка и не вернулся. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело.