Двухлетнего мальчика госпитализировали в Петербурге. Он мог отравиться наркотиками матери

В Санкт-Петербурге двухлетнего ребенка доставили в больницу с подозрением на наркотическое отравление. Малыш съел дома подозрительные конфеты, предположительно, оставленные мамой. Их соседи сообщили «360», что накануне приезжала полиция.

Жильцы дома рассказали, что молодая девушка проживала вместе с ребенком и мамой.

Один из соседей, живущий в квартире снизу, рассказал, что накануне вечером полицейские искали наркотики и он был понятым. По его словам, мать девушки, чей ребенок отравился неизвестными веществами, не вызывала у него подозрений, а с дочерью он не знаком.

«Женщина как женщина. Ну бывает иногда… А дочку я не знаю», — сказал мужчина.

Другие соседи сообщили, что эта семья им не знакома и они не в курсе произошедшего. Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга организовала проверку случившегося. «В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, проверяет полноту мер, принимаемых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

Источник ИА «Невские новости» в правоохранительных органах сообщил, что за малышом присматривала бабушка. По ее словам, в понедельник мальчик утром съел конфеты, а через полчаса она уже не смогла его разбудить. Его матери в этот момент не было дома. Сообщалось, что год назад она была осуждена по наркотической статье и состояла на учете в психоневрологическом диспансере.