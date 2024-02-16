Происшествия 16 февраля 2024, 14:02 Двухквартирный дом загорелся в селе Юрла Пермского края

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Возгорание произошло в жилом двухквартирном доме в селе Юрла Юрлинского района Пермского края. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на Министерство территориальной безопасности региона.

По предварительным данным, пламя охватило одну из квартир жилого здания, там горели потолок и стена. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра.

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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Участие в его тушении принимали шесть спасателей и две единицы спецтехники.