Двухквартирный дом загорелся под Оренбургом. Погибли 5 человек

Пожарные справились с огнем, который вспыхнул в двухквартирном жилом доме в поселке Жилгородок под Оренбургом. В результате ЧП погибли пять человек.

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«11 ноября 2019 года в 00:25 (22:25 10 ноября по Москве) поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по адресу: Оренбургский район, поселок Жилгородок, улица Молодежная. К сожалению, имеются погибшие», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Данные о количестве погибших в огне спасательное ведомство предоставило ТАСС.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Спустя полтора часа после вызова пожарные локализовали возгорание. В 03:03 (01:03 по Москве) спасатели ликвидировали открытое горение. Окончательно пожар потушили в 08:24 (06:24 по Москве).

В МЧС подчеркнули, что вся информация оперативная и требует уточнения. Информации о причинах пожара пока нет.