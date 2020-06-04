04 июня 2020, 10:53
Двухкилометровая пробка образовалась в Петербурге из-за ДТП
В Санкт-Петербурге на Типанова произошла авария. Из-за нее движение парализовано, образовалась двухкилометровая пробка. Машины едут со скоростью два километра в час. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
На Типанова разъехаться на дороге не смогли сразу четыре транспортных средства. В результате этого автобус и три легковых автомобиля столкнулись.
Из-за случившейся аварии на дороге образовалась пробка. О состоянии водителей и пассажиров не сообщается.