Эксклюзив 13 января 2023, 06:36 Двухъярусные бытовки загорелись в Китай-городе Бытовки загорелись в центре Москвы рядом со зданием Российского общества слепых

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В центре Москвы по соседству со зданием Российского общества слепых загорелись жилые двухъярусные бытовки. Никто не пострадал, пожар потушили на площади 40 квадратных метров, рассказал источник «360».

Пожар начался утром 13 января, экстренные службы получили вызов в 04:21. В одном из дворов на Большом Черкасском переулке загорелись жилые бытовки размером два на шесть метров. Очевидцы заметили открытый огонь, к приезду спасателей конструкции частично обрушились. В 5:05 возгорание локализовали, к 5:14 ликвидировали на площади 40 квадратных метров.

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Окна административного здания по соседству тоже пострадали. Из-за высокой температуры загорелись рамы на цокольном и первом этажах. Пожарные потушили огонь на шести квадратных метрах. Источник рассказал, что существовала угроза перехода на административное здание Российского общества слепых. По предварительным данным, за помощью медиков никто не обращался.

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