Эксклюзив 13 декабря 2023, 07:25 Двухъярусные бытовки сгорели на юге Москвы Бытовки загорелись в ЮАО Москвы, никто не пострадал РИА «Новости»

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В Южном административном округе Москвы горели строительные двухъярусные бытовки. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Никто не пострадал, сообщил источник «360».

Очевидцы позвонили в экстренные службы в 03:46 и сообщили, что в Москворечье-Сабурово на улице Борисовские пруды загорелись бытовки. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар произошел в двухъярусных боксах размером пять на три метра. Огонь быстро распространился сначала до 70, затем до 100 квадратных метров.

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В 04:33 объявили о локализации возгорания, спустя 11 минут — о ликвидации. Охранники заявили, что в момент пожара бытовки пустовали. За медицинской помощью никто не обращался.

Крупный пожар произошел на складе в Ивантеевке Пушкинского городского округа. Очевидец рассказал «360», что в момент возгорания слышал хлопок.