Эксклюзив 29 ноября 2023, 18:52 Двухэтажный паркинг загорелся в московском районе Царицыно Пожар начался в двухэтажном паркинге в Царицыне РИА «Новости»

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В московском районе Царицыно загорелся двухэтажный паркинг. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Возгорание началось на первом этаже, однако прибывшие пожарные начали тушить огонь уже на двух уровнях паркинга.

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По имеющимся данным, пожар удалось локализовать в одном из боксов. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

О причинах пожара и количестве пострадавших не сообщалось.

Ранее свыше 70 человек задействовали в тушении пожара на мебельной фабрике в Лосино-Петровском 28 ноября. Прибывшие на место спасатели вывели из горящего здания четырех человек.

А утром 28 ноября водителей эвакуировали из-за пожара в Северо-Западном транспортном тоннеле. Густой дым распространялся в сторону Крылатской улицы. На участке даже на некоторое время перекрывали движение в сторону Московской области.