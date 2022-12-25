25 декабря 2022, 17:41
Двухэтажный многоквартирный дом загорелся в Иркутске
МСЧ: шесть пожарных расчетов привлекли к тушению горящего жилого дома в Иркутске
Серьезный пожар произошел в Иркутске. Огонь охватил двухэтажный многоквартирный жилой дом. К тушению привлекли шесть пожарных расчетов, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
«Людей из дома эвакуировали. На месте сейчас работают шесть пожарных расчетов», — уточнили в ведомстве.
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Дом загорелся на улице Подгорной. Движение в районе опасной зоны пожара перекрыли. Сотрудники ГИБДД обеспечивают работу спасателей.
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О пожаре в квартире на втором этаже деревянного дома сообщили соседи. Пламя распространилось очень быстро, огонь полностью охватил кровлю.
В ГУ МЧС России по Иркутской области отметили, что устанавливают предварительную причину возгорания и уточняют информацию о пострадавших.
Администрация Иркутска предоставила автобус для временного размещения и обогрева жильцов дома. Сейчас в городе −23 градуса, к утру синоптики прогнозируют понижение температуры до −27 градусов.
В ночь на 25 декабря пожар произошел в ночном клубе Владивостока.
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