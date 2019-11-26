Двухэтажный магазин мебели загорелся в Иркутске. Площадь пожара — 1200 кв. м.
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Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Поступило сообщение о пожаре в магазине „МебельГрад“ на улице Сергеева. Горят второй этаж и кровля здания по всей площади — 1200 квадратных метров», — сказал источник агентства.
Местное издание «Ирсити» сообщило, что информация о возгорании поступила в 4:15 по местному времени. К месту пожара, когда уже горел второй этаж здания и частично обрушилась кровля, прибыли 41 человек личного состава МЧС России и десять единиц техники.
В 5:03 было ликвидировано открытое горение, в 5:30 пожар был потушен.
На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горели второй этаж здания и кровля, произошло ее частичное обрушение.
По данным регионального управления МЧС, сейчас пожарные ликвидируют последствия пожара в металлокаркасном здании. Дознаватели приступили к выяснению причин и обстоятельств произошедшего.