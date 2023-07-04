Эксклюзив 04 июля 2023, 07:14 Двухэтажный гараж загорелся в Новой Москве после сообщений о БПЛА Беспилотник упал на гараж в деревне Кривошеино Новой Москвы РИА «Новости»

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В деревне Кривошеино поселения Первомайское в Новой Москве после предполагаемой атаки беспилотников загорелся двухэтажный гараж. Об этом сообщил источник «360».

Громкие хлопки — сначала один, затем еще шесть — услышали жители поселения Марушкино со стороны аэропорта. Они вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты МЧС обнаружили возгорание в двухэтажном гараже в деревне Кривошеино размером пять на шесть метров.

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Распространение огня на другие постройки удалось предотвратить. Спустя время пожар ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Источник Telegram-канала «112» заявил, что возгорание началось после падения одного из беспилотников. Telegram-канал Readovka заявил, что в Кривошеино сгорел сарай. По словам местного жителя, два громких звука раздались около 06:20. Других повреждений не зафиксировали, так как беспилотник упал вдалеке от жилых домов.