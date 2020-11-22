Двухэтажный дом загорелся в Якутии. Фото

В селе Бердигестях в Якутии загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Пожар охватил площадь в 288 квадратных метров. Он распространился по кровле, горят две квартиры.

Как сообщил «360» Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия), на место прибыло пожарно-спасательное подразделение. На ликвидации пожара заняты 13 человек личного состава и четыре единицы техники Республиканской пожарной охраны. Для выяснения причины, виновника и ущерба работает дознаватель МЧС России. Информация уточняется. Источник фото: МЧС России