Двухэтажный дом загорелся в Самаре | 360°

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14 сентября 2022, 16:12

Двухэтажный дом загорелся в Самаре

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Пожар произошел в Самаре на переулке Павлова. Там загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщил «Царьград».

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На место происшествия прибыли спасатели. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Поражу присвоили ранг «1-БИС». В тушении возгорания задействовали 83 человека личного состава и 23 единицы спецтехники. На ликвидацию пламени потребовалось 45 минут. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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