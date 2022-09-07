Двухэтажный дом загорелся в Салехарде | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 14:38 Поделиться Telegram

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Viber Двухэтажный дом загорелся в Салехарде

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В Салехарде на улице Овражной сотрудники МЧС потушили двухэтажный жилой деревянный дом. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Как уточнили в региональном МЧС, жильцы смогли самостоятельно покинуть дом до приезда спасателей.

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«На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. Жильцы самостоятельно покинули дом до приезда спасателей», — говорится в сообщении.

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В настоящий момент устанавливаются точные причины возгорания. Пострадавших в результате пожара нет.

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