Двухэтажный дом загорелся ночью в Ноябрьске

Пожар произошел в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Там в ночь на 21 апреля загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Школьной. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Пожар зафиксировали около 23:30. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что огонь уже охватил кровлю. В ликвидации пожара задействовали восемь единиц спецтехники и 20 человек личного состава. К счастью, информации о погибших и пострадавших не поступало. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.