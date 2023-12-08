Эксклюзив 08 декабря 2023, 11:33 Двухэтажный дом загорелся на северо-западе Москвы Двухэтажный дом загорелся в районе Строгино на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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Двухэтажный дом, расположенный на 2-й Лыковской улице, загорелся на северо-западе Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его данным, возгорание возникло на первом этаже и чердаке. Ему присвоили первый ранг сложности. К месту прибыли пожарные, они начали тушить огонь из двух стволов и отключили электрику.

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Информации о пострадавших и причинах пожара не поступало. Есть угроза распространения огня.

Другой сильный пожар случился вчера, 7 декабря, на Электрозаводской улице в Москве. Огонь распространился из цеха по производству ЖБИ и металлоконструкций. Людей эвакуировали.