Происшествия 21 марта 2024, 13:50 Двухэтажный дом загорелся минувшей ночью в Екатеринбурге

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Пожар в двухэтажном частном доме произошел ночью 21 марта в районе Птицефабрики в Екатеринбурге. Об этом написал сайт Е1.RU.

Сообщается, что жильцы вовремя заметили дым и смогли эвакуироваться самостоятельно. Огонь мог перекинуться на другую часть строения, поэтому огнеборцы решили вызвать пополнение. Всего в тушении участвовали 20 человек личного состава и четыре машины спецтехники, написал «Царьград».

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Пострадавших в пожаре нет. Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося.