Двухэтажный барак загорелся в Новосибирске. Фото

Расселенный двухэтажный барак загорелся в Новосибирске в ночь на 20 июня. Спасателям пришлось эвакуировать жителей двух соседних домов. В общей сложности свои квартиры покинул 81 человек.

Об этом сообщили в ГУМЧС по Новосибирской области. В ведомстве отметили, что сообщение о возгорании поступило в МЧС в 01:05 по местному времени (21:05 по московскому времени).

«Уже через четыре минуты первые пожарные расчеты были на месте и установили, что открытым огнем горит крыша здания, идет очень быстрое распространение по всей площади дома, существовала угроза перехода на три соседних дома», — сказано в сообщении.

Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС уточнили, что ликвидировать огонь было сложно из-за сильных порывов ветра, который разносили искры. Чтобы справиться с огнем, привлекли силы и средства по повышенному рангу.

Ликвидировать возгорание получилось в 02:20 (22:20 по московскому времени). Огонь успел распространиться на площади в 336 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что загоревшееся здание было нежилым — ранее его расселили. Однако пришлось эвакуировать жителей двух соседних домов — оттуда вывели 81 человека, в том числе 21 ребенка. Никто не пострадал.

С огнем боролись 72 человека и 20 единиц техники. Сейчас сотрудники проливают и разбирают обгоревшие конструкции. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.