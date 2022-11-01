Двухэтажное здание загорелось около завода пластиковых изделий во Владивостоке | 360°

01 ноября 2022, 15:38
Двухэтажное здание загорелось около завода пластиковых изделий во Владивостоке
Пожар произошел около завода по производству пластиковых изделий во Владивостоке. Загорелось двухэтажное здание, сообщило издание «Восток-Медиа».
Огонь распространился на 45 квадратных метров. Из окна первого этажа шел густой дым. Возгорание тушили 26 спасателей с использованием пяти машин спецтехники.
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Причины пожара неизвестны. Никто не погиб и не пострадал.
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