facebook_pixel
    12 апреля 2022, 11:40

    Двухэтажное здание загорелось на Нижегородской улице в Москве

    Алла Морген, Максим Зинкин

    На Нижегородской улице в Москве загорелось двухэтажное здание, из-под кровли валит густой черный дым. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Двухэтажное здание загорелось на Нижегородской улице в Москве

    Возгоранию присвоен ранг 1-БИС, на место направлено четыре отделения спасателей. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

    Экстренные службы сообщили, что подразделения прибыли на место и проводят разведку. Более подробной информации пока нет.

    Накануне губернатор Московской области Андрея Воробьев открыл пожароопасный сезон в регионе, он продлится до 15 октября. Все силы и средства для тушения лесных пожаров перевели в режим повышенной готовности.