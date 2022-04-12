Двухэтажное здание загорелось на Нижегородской улице в Москве

На Нижегородской улице в Москве загорелось двухэтажное здание, из-под кровли валит густой черный дым. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Возгоранию присвоен ранг 1-БИС, на место направлено четыре отделения спасателей. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Экстренные службы сообщили, что подразделения прибыли на место и проводят разведку. Более подробной информации пока нет.

Накануне губернатор Московской области Андрея Воробьев открыл пожароопасный сезон в регионе, он продлится до 15 октября. Все силы и средства для тушения лесных пожаров перевели в режим повышенной готовности.