Происшествия 16 февраля 2023, 08:33 Двухэтажное здание в Кургане загорелось на площади 400 квадратных метров МЧС России: в Кургане загорелось двухэтажное административное здание

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В Кургане загорелось двухэтажное административное здание, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Его тушат по повышенному рангу, рассказало МЧС России.

В 08:18 (06:18 по московскому времени) оперативно-дежурная смена центра управления в кризисных ситуациях получила вызов на улицу Омская, где загорелось здание. Пожарно-спасательное подразделение выехало на место и застало пожар на площади 400 квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг.

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Огонь распространился по кровле и второму этажу административного здания, в котором работает торгово-сервисная компания по продаже шин для легковых машин, грузовиков и спецтехники. Судя по кадрам, для того чтобы войти в здание, специалистам пришлось снимать металлические двери. К тушению пожара подключили 60 человек и 19 единиц техники, к 09:53 (07:53 по московскому времени) его удалось локализовать.

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На северо-востоке Москвы вечером 15 февраля загорелась квартира в 47-этажном доме. Для тушения спасатели использовали стометровый подъемник.