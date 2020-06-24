24 июня 2020, 09:12
Двухэтажка треснула в Якутске. Жильцов эвакуировали из-за угрозы обрушения
В многоквартирном доме в Якутске образовалась трещина от крыши до фундамента. Жителей двухэтажки эвакуировали из-за угрозы обрушения. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
«По прибытию оперативной группы установлено, что в трех квартирах третьего подъезда образовались трещины. Силами спасателей Якутского арктического комплексного спасательного центра ДВРПСО МЧС России проведена эвакуация жителей», — говорится в сообщении ведомства.
Источник фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Спасатели сообщили, что инцидент произошел в двухэтажном жилом доме в Якутске на улице Автодорожной. На место ЧП приехали спасатели МЧС РФ, оперативная группа Якутского пожарно-спасательного гарнизона, представители городской администрации, службы жизнеобеспечения города и специалисты из управляющей компании.
В ликвидации последствий аварии участвуют 20 человек и пять единиц техники. Информации о причине коммунальной аварии пока нет.